Официальные лица считают, что за счёт новых технологий, результаты выборов могут быть фальсифицированы

Официальные лица Европейского союза столкнулись со случаями злоупотребления искусственным интеллектом в процессе выборов в некоторых странах-членах, что вызвало тревогу относительно опасностей ИИ и его потенциального вмешательства в других регионах, заявил один из высокопоставленных представителей.

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"Создание поддельных материалов с использованием искусственного интеллекта занимает всего 30 минут. Мы сталкивались с этим на нескольких выборах в государствах-членах ЕС. Пока у нас нет данных, позволяющих оценить, как сильно это повлияло на результаты выборов. Однако, если эта практика будет широко использоваться, мы можем забыть о свободных и честных выборах", - отметила вице-президент Европейской комиссии Вера Журова.

Во вторник Европейская комиссия опубликовала руководящие принципы, которые подробно описывают, как крупные технологические платформы, подпадающие под ее правила о цифровом контенте, должны бороться с онлайн-угрозами, включая искусственный интеллект, для защиты выборов. Поддельные данные - это специально созданные или обработанные изображения.

Журова, находясь в США для проведения встреч с официальными лицами администрации президента Джо Байдена и обсуждения рисков связанных с вмешательством в выборы, попросила все европейские политические партии и через них все национальные политические партии воздержаться от использования искусственного интеллекта или подделок в предвыборной кампании.

До выборов в Европейский парламент осталось немного больше двух месяцев, и в этом году миллиарды людей по всему миру выйдут на голосование. Согласно закону о цифровых услугах ЕС, определенные платформы с более чем 45 миллионами активных пользователей, включая Facebook, Instagram, TikTok и Google Search, обязаны снижать риски, связанные с выборами. Несоблюдение требований может повлечь штрафы в размере до 6% от годового дохода данных платформ.

Вместе с этим Европейская комиссия устанавливает конкретные меры, которые помогут предотвратить распространение дезинформации, вызванной искусственным интеллектом, включая отчетливое маркирование поддельных данных.