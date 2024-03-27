Благодаря проведённым работам, бойцы смогут использовать данный аппарат в своих целях

Министерство Обороны России показало видеозаписи, на которых представлен восстановленный и улучшенный трофейный тяжелый беспилотный летательный аппарат с прозвищем "Баба-Яга", способный перевозить до 60 кг груза.

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Эксперты из Центра подготовки операторов БПЛА российской армии продемонстрировали модернизированный дрон, захваченный у украинских формирований в качестве трофея. Сообщается, что применение средств радиоэлектронной борьбы позволило нейтрализовать данное устройство на передовой.

Специалисты из России тщательно изучили принцип работы захваченного БПЛА, после чего удалось не только восстановить его, но и провести определенные модификации. Благодаря изучению материалов, полученных с карты памяти трофейного БПЛА, удалось получить некоторые данные, имеющие ценность для российских спецслужб и военных.





Широко распространенным общим названием "Баба-Яга" обозначают модифицированные беспилотники сельскохозяйственного назначения, предназначенные для военных операций, обладающие большой грузоподъемностью, высокой навигационной точностью и способностью к автономному движению по заданным заранее координатам.

Из-за издаваемых громких звуков и ограниченной высоты полета до 30 метров при полной загрузке, а также скорости перемещения не более 40 км/ч, аппарат относительно легко обнаруживается и нейтрализуется. Однако, благодаря своей грузоподъемности, "Баба-Яга" представляет значительную угрозу для пехоты и легкобронированной военной техники.