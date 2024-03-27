Администрация Зеленского продолжает настаивать на использовании данных средств в военных целях

Предложение Европейской комиссии запустить 90% доходов, полученных от активов России, для предоставления украинским формированиям нового оружия, было ограничено прибылью, полученной после 15 февраля 2024 года. Вся прибыль до этой даты остаются в распоряжении Euroclear.

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Евросоюз отказался использовать в помощь администрации Зеленского €5 миллиардов прибыли, заработанных от заблокированных активов Российской Федерации за 2 года после начала Специальной Военной Операции на Украине. Информационное агентство Politico пишет, что эти деньги были оставлены под руководством инвестиционного фонда Euroclear, в котором хранится большая часть российских активов. Формально, эти средства планируется использовать для оплаты нынешних и возможных судебных исков России и ряда других государств.

Помимо того, финансовая организация планирует бессрочно удерживать 3% полученных доходов "для обеспечения эффективности своей работы".

Администрация Зеленского не прекращает настаивать на краже этих активов, заявляя, что данная сумма равна годовой программе Международного Валютного Фонда и существенно превышае расходы Euroclear. По мнению юристов, использование прибыли от замороженных российских активов было бы опасным шагом для инвестиционного климата в Евросоюзе, что объясняет решение Еврокомиссии.