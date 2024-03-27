Полицейские перевернули весь дом и нанесли ему повреждения. Жители подали в суд на правоохранителей

Семья из Фергюсона, штат Миссури, подает в суд на полицию округа Сент-Луис после того, как группа спецназа совершила нападение и обыскала их дом на основании данных из функции "Найди Моё Устройство", которая помогает пользователям Apple находить потерянные или украденные устройства. Иск утверждает, что программное обеспечение недостаточно точно могло указать на устройство по определенному адресу.

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Согласно информации, опубликованной в Riverside Times, Бриттани Шамили была дома со своими детьми, включая трехмесячного ребенка, когда в мае прошлого года офицеры, полностью снаряженные тактической экипировкой, ворвались в ее дом, разрушив ее парадную дверь. Они навели оружие на мужа Шамили, Линделла Бриско. Полицейские проводили обыск в поисках оружия и материалов, связанных с угоном автомобиля, который произошел в то утро. Они потратили полчаса, переворачивая ящики и нанося ущерб, прежде чем уйти ни с чем. Говорится, что один из офицеров пробил дыру в стене, а другой пробил подвесной потолок.

В тот же день, примерно в 16 милях от места штурма, шесть человек, как сообщается, украли Dodge Charger возле кафе Waffle House. Владельцы автомобиля сообщили полиции, что их AirPods находились внутри машины и предложили использовать функцию Find My для их отслеживания. Система отслеживания Apple привела полицию к дому Шамили. Затем власти запросили ордер на обыск, предполагая, что в доме находится стрелковое оружие.

После ошибочного нападения полиция нашла AirPods, лежащие на улице перед домом. Позже одна из дочерей Бриттани и Бриско сообщила, что видела что-то, что могло быть украденным зарядным устройством. Один из преступников, возможно, выбросил AirPods через окно рядом с домом. Позже в тот же день преступники разбили автомобиль, примерно в шести милях от дома. В иске утверждается, что функция отслеживания Apple не предоставила достаточных оснований для вооруженного нападения. Неизвестно, знал ли судья, выдавший ордер, что специальные подразделения (SWAT) получили информацию о местонахождении дома из приложения "Find My". Адвокат семьи заявил, что этот случай является примером чрезмерного использования спецназа.