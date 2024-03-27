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Zelikman
В ночь на 27 марта российские войска нанесли удары дронами-камикадзе по базам ВСУ
Под ударами оказались Харьковская, Сумская и Днепропетровская области

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  Для украинских формирований ночь с 26 на 27 марта не осталась безмятежной. Российская армия, обладая беспилотниками-камикадзе "Герань", успешно атаковали инфраструктурные объекты и военный персонал ВСУ. Основной приоритет состоял в нейтрализации военных и их расположений на Севере Харьковской и Сумской областей, откуда продолжались атаки на приграничные территории Белгородской области и самого Белгорода.

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  Серия взрывов, помимо этого, прогремела в Днепропетровской области, где главнокомандующий украинских войск Сырский, принимая во внимание непростую обстановку на линии боевого соприкосновения, вынужден был перебросить военные резервные формирования на различные участки, включая Кураховское, Угледарское и Северское. Объекты украинских войск, включая базы и позиции территориальной обороны, в Черниговской области также подверглись огневому удару.

  Стоит отметить, что местный представитель украинских властей в Харьковской области предварительно объявил эвакуацию из четырех районов, которые граничат с территорией Российской Федерации. Украинское руководство полагает, что армия России "вот-вот начнёт наступление на Харьков". И это происходит несмотря на тот факт, что несколько месяцев назад Киев заявлял: "Российская армия не в состоянии осуществить реальное наступление, она даже не может захватить Ласточкино и Орловку". Ласточкино и Орловку, находящиеся западнее Авдеевки в Донецкой Народной Республике, российская армия уже освободила и не прекращает двигаться на Запад.

#сво #всу #армия #оружие #бпла #бои #дроны-камикадзе #удары
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