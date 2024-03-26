По имеющимся данным, немецкий самолет будет иметь тяжелую конструкцию, мощную силовую установку, высокую скорость и маневренность

Научный консорциум, возглавляемый центром авиации и космонавтики DLR Федеративной Республики Германия, занимается разработкой современного истребителя нового поколения. DLR показал соответствующую визуализацию продукта.

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Для демонстрации технологий создан новый самолет, названный как DLR-FFD (Future Fighter Demonstrator) Diabolo («Дьявол»). В настоящее время неизвестно, будет ли проект выполняться в рамках партнёрства с Францией и Испанией по программе FCAS/SKAF, либо в составе самостоятельного проекта с Великобританией, Японией и Италией (GCAP).

Согласно техническим характеристикам, представленным DLR, дальность полета составляет около 2000 километров, а рабочий радиус - от 1000 до 1300 км. Предполагается, что максимальная взлетная масса будет составлять до 36 тонн, а максимальная полезная нагрузка - до 8 тонн. Управляемые ракеты класса «воздух-воздух» общей массой до 1.8 тонны будут размещаться во внутреннем отсеке, что даст возможность сохранить «стелс»-характеристики.

Предполагаемый привод самолета будет осуществляться двумя двигателями с форсажной камерой, каждый из которых будет иметь тягу 145 кН или 227 кН. Ожидаемое отношение тяги к массе составит 0,84 или 1,32 с учетом форсажа. Предельная скорость будет доходить до 2800 километров в час, что более чем в два раза выше скорости звука, а максимальная высота полёта составит 15,2 километра.

Из технических характеристик видно, что немецкий самолет будет иметь тяжелую конструкцию, мощную силовую установку, высокую скорость и маневренность. Однако, он будет ориентирован прежде всего на превосходство в воздухе, чего указывает относительно небольшой объем внутреннего оружейного отсека, схожий с устройством Су-57, в котором размещаются только управляемые ракеты воздух-воздух.