Судя по всему, Вооруженные Силы РФ готовят масштабную наступательную операцию

Войска Российской Федерации разработали план вытеснения украинских формирований из населённого пункта Северск в Донецкой Народной Республике. Информация о крупной наступательной операции стала известна благодаря украинским источникам.

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По данным украинской разведки, в Северске происходит наступление российских войск, которые предположительно состоят из 15 бригад. Более подробные сведения в настоящий момент не доступны. Однако, если эти данные подтвердятся, то вероятнее всего, российские подразделения в ближайшие месяцы освободят еще один город на территории Донбасса.

Защиту Северска и его окрестностей, согласно украинским СМИ, осуществляют подразделения и части Украинской армии. Предполагается, что в городе располагается восемь бригад и батальонов Украинской армии. Именно этим силам, скорее всего, придется понести значительные потери во время штурмовых действий российской армии, прежде чем они будут вынуждены отступить.

Множество примеров говорят о неизбежности отступления из Северска, так как и более крепкие укрепленные районы Донбасса, например, Артемовск (Бахмут) или Авдеевка, в результате были захвачены российскими войсками. Такая же участь ожидает и "защитников" Северска. Особенно учитывая, что положение украинских военных формирований на линии боевого соприкосновения сейчас еще хуже, чем во время штурмов двух предыдущих населённых пунктов соответственно.