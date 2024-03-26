Новая система позволяет совмещать на РСЗО различные модули с разными калибрами боеприпасов одновременно

Пекин показал еще одного представителя китайской военной промышленности, калиброванный под разные многоцелевые задачи – революционная платформа РСЗО WS. Эта первоначально 122-миллиметровая реактивная система залпового огня уникальна своей модульной конструкцией, позволяющей быстро менять блоки с транспортно-пусковыми контейнерами и адаптировать ее под различные цели и стратегии. В каждом блоке размещается по 20 ракет – как управляемых, так и неуправляемых, обеспечивая при этом широкий выбор вариантов боевых систем и дальностей поражения. Впрочем, следует отметить, что ВПК Китая производит целый ряд разнообразных артиллерийских систем этого калибра.

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Однако с течением времени в комплектацию блоков были внесены иные варианты ТПК. В этих усовершенствованных блоках находится четыре ТПК, а на одной платформе можно разместить до восьми таких блоков. В первом варианте такой блок содержит барражирующий боеприпас WS-43, способный поражать цели на расстоянии до 58 километров. Время полета этого барражирующего оружия составляет около 30 минут, а его вес составляет 20 килограмм.

Альтернативный вариант содержит управляемую дозвуковую ракету WS-33, способную поражать цели в радиусе до 58 километров. Эта ракетная система использует комплексный метод наведения, сочетающий инерциальную систему наведения и спутниковую связь, а на последнем этапе дополнительно привлекается инфракрасная камера для точного попадания в цель.

Следует отметить, что на одной платформе могут одновременно размещаться различные комбинации боеприпасов, такие как: 40 ракет калибра 122 мм, 20 ракет калибра 122 мм и 4 ракеты WS-43, 20 ракет калибра 122 мм и 4 ракеты WS-33 или 4 ракеты WS-33 и 4 ракеты WS-43. В итоге, это олицетворяет одно из направлений развития китайских многофункциональных систем залпового огня, где возможности и класс боевой системы изменяются радикально с помощью замены блоков.