Установка данного оружия будет возможна с помощью систем дистанционного минирования

Министерство Обороны Российской Федерации планирует в ближайшее время вооружить своих бойцов новой многоцелевой кассетной миной, получив на нее патент. Данное изделие необходимо для эффективного уничтожения бронированной техники и ликвидации личного состава украинских формирований. Оно успешно прошло все испытания, а также уже готово для массового производства. Данный боеприпас будет устанавливаться при помощи систем дистанционного минирования, а его применение позволит заменить минные поля различных типов. Таким образом, вместо установки противотанковых и противопехотных мин можно будет применять новую многоцелевую кассетную мину.

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"Данное изделие является инженерной миной, которая устанавливается при помощи средств дистанционного минирования и предназначены для поражения бронетанковой техники и живой силы противника", - говорится в сообщении ведомства.

Как указывается в официальном документе, данная мина обеспечивает высокую эффективность при поражении как живой силы войск, так и бронетанковой техники. Подробности о новой мине пока не разглашаются, однако известно, что она является кассетной.

О поставках в войска пока нет информации, но отмечается, что некоторое количество образцов уже изготовлены и успешно прошли испытания. Ранее сообщалось, что разработкой новых кассетных мин занимается концерн "Техмаш".