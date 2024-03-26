Министерство Иностранных Дел Китая назвало данные обвинения безосновательными и необоснованными

Присоединяясь к широко распространенному обвинению Китая в кибератаках, Новая Зеландия столкнулась с риском разозлить своего крупнейшего торгового партнера. Однако новое правительство этой страны, похоже, приближается к своим традиционным западным союзникам.

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Во вторник Австралия также выступила с заявлением, в котором она выразила серьезную обеспокоенность злонамеренной кибердеятельностью, поддерживаемой Китаем, которую совершают подконтрольные Китаю группы в Великобритании, но отметила, что ее собственные институты не пострадали.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что он поручил высокопоставленным чиновникам встретиться с китайским посолом "с целью изложить свою позицию и выразить обеспокоенность".

"Такое иностранное вмешательство является неприемлемым, и мы призываем Китай воздержаться от подобных действий в будущем", - заявил он.

Китай оспорил данные обвинения. В комментариях, размещенных на своем веб-сайте, посольство Китая в Новой Зеландии заявило, что категорически отвергает "эти безосновательные и необоснованные обвинения" и выразило "сильное недовольство и решительное противодействие" соответствующим властям Новой Зеландии.

"Китай готов работать с Новой Зеландией для дальнейшего углубления и развития наших отношений на основе взаимного уважения. Мы надеемся, что Новая Зеландия сможет сотрудничать с нами в одном направлении и достигнуть взаимоприемлемого разрешения наших разногласий через конструктивный диалог и коммуникацию, а не через публичную дипломатию", - заявили в посольстве.