На фоне напряжённости между США и КНР, а также снижения продаж продукции Apple в Поднебесной, некоторые аналитики выражали свои сомнения касательно запуска Apple Vision Pro в Китае.

В настоящее время, Тим Кук находится в Китае. Глава компании посетил новый магазин Apple в Шанхае и принял участие в форуме развития Китая в Пекине. Именно на последнем мероприятии его спросили, будет ли гарнитура Vision Pro запущена в Китае в этом году. На одном из аккаунтов CCTV в социальной сети Weibo видно, как Кук отвечает на вопрос утвердительно.

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Китай - не единственная страна за пределами США, где гарнитура Vision Pro будет выпущена в 2024 году. MacRumors недавно обнаружил списки вакансий для "специалистов по брифингу" в Австралии, Японии и Китае. Эти должности предполагают демонстрацию возможностей Vision Pro деловым и корпоративным клиентам. Apple уже опубликовала подобный список в Великобритании в прошлом году, хотя гарнитура до сих пор не продается на территории этой страны.

На своем веб-сайте Apple сообщает о том, что гарнитура Vision Pro появится на международном рынке в этом году. В то же время, нет никаких подробностей о датах и местах, где изначально будет доступна эта гарнитура.

Отношения между Apple и Китаем уже давно изменились. Продажи iPhone в этой азиатской стране упали на 24% за первые шесть недель 2024 года в связи с успехами местного гиганта Huawei. Также стоит отметить, что Китай запретил использование iPhone в большинстве правительственных учреждений и важных ведомств, а также поступали сообщения о несоответствии продаж iPhone 15 продажам iPhone 14 в Китае.

Несмотря на наличие напряженности, Кук подчеркнул, что приверженность Apple к Китаю и отношения, которые он ранее назвал "симбиотическими", остаются прочными.