Пользователям рекомендуется вывести свои активы до 10 мая 2024 года

Не так давно на территории Российской Федерации начала свою работу новая криптовалютная биржа CommEX, которая должна была взять на себя российских пользователей крупнейшей платформы Binance.

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Судя по всему, данная компания была создана в качестве российского филиала Binance, на это указывал и тот факт, что на самой платформе предлагалось перейти гражданам России сразу в CommEX и наличие в команде новой фирмы большого количества бывших сотрудников Binance.

Известно, что компания начнёт поэтапное сворачивание своей деятельности, которое завершится полным закрытием биржи. По появившейся информации, с 25 марта CommEX закроет возможность регистрации для новых пользователей и закроет возможность переводить свои активы с Binance. Затем со 2 апреля на бирже уже нельзя будет создавать новые ордера на P2P-маркетплейсе, и уже 5 апреля будут аннулированы все имеющиеся ордера.

Далее к 23 апрелю будет полностью остановлена спотовая торговля на платформе и, по сути, у пользователей будет доступен лишь вывод имеющихся на счетах средств. Уже 10 мая биржа перестанет работать, а клиентам к этому числу рекомендуется окончательно вывести свои активы. После 10 мая все имеющиеся криптовалюты будут переведены в USDT и с пользователей начнёт взиматься ежесуточная плата в размере 1% от всех активов, имеющихся на счету.

"Мы настоятельно рекомендуем пользователям оперативно закрывать свои позиции и выводить активы на сторонние кошельки, придавая большое значение безопасности", - добавили представители CommEX.