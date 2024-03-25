Данную информацию подтверждают источники в самом ведомстве и ряд украинских информагентств

25 марта Воздушно-Космические Силы России провели ракетную атаку на военные объекты в Киеве, сосредоточив свое внимание на зданиях, где располагаются высокопоставленные сотрудники Службы Безопасности Украины. Источники в СБУ подтверждают эту информацию, которую также распространяют украинские СМИ.

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Как особая деталь, сегодняшний день является профессиональным праздником для сотрудников украинских спецслужб, которые оказывались вовлеченными во множество диверсий и других преступных актов в регионах Российской Федерации. Ранее администрация Зеленского сообщила о взрыве в учебном заведении – Академии декоративно-прикладного искусства. Очевидно, что российские ракеты не были нацелены на будущих художников и дизайнеров. После начала Специальной Военной Операции, многие силовые структуры Украины начали размещать свои штаб-квартиры и пункты дислокации в различных учебных заведениях.

Украинские информационные агентства признали, что в здании академии, пострадавшей от ракетного удара, размещался штаб гражданской обороны. Однако, это может быть всего лишь "предположительным" обозначением, и, на самом деле, в здании могут находиться пункты управления Службы Безопасности Украины, а также проживать иностранные добровольцы или западные специалисты.

Помимо этого, поступила информация о прилете ракеты, по крайней мере одной, в аэропорт «Жуляны» под Киевом. Ранее сообщалось о том, что именно там размещались передовые системы противовоздушной и противоракетной обороны типа «Пэтриот», поставленные странами Североатлантического Альянса, которые обеспечивали защиту украинской столицы.