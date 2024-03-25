Накануне российская ракета нарушила польское воздушное пространство, но Варшава просто дождалась, когда боеприпас вернётся на Украину и поразит намеченную цель

Украинские средства массовой информации возмущены заявлениями представителя польского Министерства Обороны относительно того, почему военно-воздушная оборона Польши не поразила российскую ракету, которая, как утверждают польские официальные лица, находилась в польском воздушном пространстве во время ракетного удара Вооруженных Сил Российской Федерации против украинских инфраструктурных объектов. Киев сразу заявил, что польские войска "должны были сбить ракету".

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Ключевое обвинение со стороны администрации Зеленского заключается в том, что поляки не смогли уничтожить ракету и она, в результате, нанесла значительный ущерб одному из объектов на Западе Украины. Представитель польского военного ведомства Яцек Горышевский ответил, что ракету, которая "вошла в польское воздушное пространство", не уничтожили, так как были в курсе, что она вскоре вернётся на территорию Украины.

Горышевский отметил: "Попытка сбить эту ракету привела бы к необоснованному риску для местного населения".

Со слов представителя оперативного командования польской армии, данные, переданные радиолокационной системой, позволили просчитать траекторию и высоту полета ракеты.

"Эти данные свидетельствовали о том, что ракета будет находиться в польском воздушном пространстве всего несколько секунд. И так и оказалось. Она пробыла в нашем небе 39 секунд", - заявил офицер.

Тем временем на Украине обвиняют польскую противовоздушную оборону в том, что она "не оказала поддержки Украине". Таким образом, контролируемые Киевом СМИ, теперь подвергают критике польских зенитчиков.