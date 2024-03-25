По имеющимся данным, стратегические бомбардировщики и штурмовики уже сейчас готовы к вылету

По информации различных информационных источников, в частности телеграм-каналов, как российских, так и украинских, сообщается о подготовке Воздушно-Космическими Силами России очередной ракетной атаки на военные и инфраструктурные объекты Украины.

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"Высока вероятность вылета стратегических бомбардировщиков", - сообщают воздушные силы Украины.

Данные о подготовке к вылету российских стратегических ракетоносцев, дальних бомбардировщиков и носителей комплексов "Кинжал", поступают от разных околовоенных телеграм-каналов с обеих сторон.

Известно, что на четырех аэродромах уже готовы к вылету указанные воздушные силы. После ночного удара, 7 стратегических бомбардировщиков, находящиеся в Энгельсе, были перезаряжены новыми ракетами X-101/555/55. Аналогичная ситуация наблюдается на аэродроме "Оленья", где также готовы к вылету 7 Ту-95МС, участвовавших в ночной атаке. На аэродроме Моздока находятся 12 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22/32. Эти самолеты также могут принять участие в новой атаке. На аэродроме Саваслейка размещены МиГ-31К в полной боевой готовности.

В прошлой ночной атаке было задействовано 14 стратегических ракетоносцев Ту-95МС, выпустивших 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 по западной Украине. Второй волной утром были запущены 4 гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Основная цель атаки - объекты "Нафтогаза". Разведывательные службы Великобритании сообщают, что затем российские ракеты могут нанести удар по подземным газовым хранилищам, расположенным на Западе Украины.