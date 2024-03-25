Ускорить этот процесс может дальнейшее увеличение числа безработных

В 2022 году, возникнувшая инфляция вызвала тревогу в Соединённых Штатах и ФРС приняла позицию по предотвращению спирального роста заработной платы, повысив процентные ставки. Однако, с нарастающей безработицей, центральный банк высказывает готовность снизить ставки, чтобы предотвратить увеличение числа безработных людей, даже если это может привести к временному повышению инфляции.

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На вводной пресс-конференции в среду председатель ФРС Джером Пауэлл впервые отметил, что неожиданный рост безработицы может побудить ФРС снизить ставки. Он неоднократно подтвердил это заявление, отвечая на вопросы журналистов.

Пока что ФРС должна быть уверена в успешной борьбе с инфляцией, прежде чем снизить ставки. Председатель ФРС указал, что "неожиданное ослабление на рынке труда также может стать основанием для политического реагирования", после двухдневного заседания.

Он отметил, что на данный момент не видит трещин на рынке труда, но некоторые экономисты выражают более пессимистичное мнение. Они указывают на значительный рост безработицы в некоторых штатах, продолжающееся сокращение временного персонала и сокращение рабочих часов.

Тем не менее, Пауэлл и его коллеги полностью понимают, что с надвигающимся ростом безработицы ситуация может резко измениться: ранее исторически было замечено, что с увеличением безработицы компании последовательно объявляют о сокращении персонала.

"Мы намерены со временем снизить инфляцию до 2%", - заявил Пауэлл, однако добавил, что это будет происходить плавно.

Такие новости являются благоприятными для администрации Джо Байдена, который готовится к второму сроку. Избиратели уже неоднозначно относятся к его экономическому руководству. И быстрый рост безработицы только усилит это мнение накануне ноябрьских выборов.

Это также положительное событие для инвесторов. После снижения инфляции два года назад, ФРС готова предоставить поддержку экономике и, соответственно, финансовым рынкам.