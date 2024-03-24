Украинские формирования вынуждены экономить боеприпасы, перебрасывая их лишь на самые сложные направления

Как сообщает источник в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины, на протяжение нескольких месяцев украинская армия ощущает существенный дефицит в артиллерийских боеприпасах и с каждым днём он ощущается всё острее.

реклама

Командованию ВСУ приходится постоянно сокращать поставки снарядов подразделениям, перебрасывая побольше оружия лишь на самые тяжёлые направления. Однако и на этих участках по итогу снарядов оказывается недостаточно.

При этом, по словам инсайдера, руководство уже скептически относится к заявлениям той же Чехии о скорой передаче 800 тысяч боеприпасов. По мнению военных, повторится всё та же история, что и с миллионом боеприпасов от Европейского Союза.

В свою очередь, российские артиллеристы чувствуют себя на порядок комфортнее в плане боеприпасов. По позициям украинских формирований регулярно работают из крупных калибров. Помимо этого, наступательные операции российской пехоты, как правило, сопровождаются интенсивной авиационной подготовкой, с применением тяжелых фугасных бомб ФАБ-1500 и других боеприпасов.

Накануне также поступила информация, что российское руководство дало добро на использование более тяжёлых модификаций данного оружия в виде ФАБ-3000, которые также будут оснащаться универсальными модулями планирования и коррекции, обладая при этом более разрушительным эффектом.