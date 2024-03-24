За последние сутки есть небольшие тактические успехи на различных направлениях. Основные удары наносятся авиацией и артиллерией

Обстановка на линии активного боевого противостояния в основном остаётся неизменной, однако наблюдается определенный тактический прогресс. В районе Белгорода российские вооруженные силы продолжают раскрытие и ликвидацию украинских диверсионно-разведывательных групп. За последние сутки было устранено до 40 украинских военнослужащих в районах Потихоново и Землянки Харьковской области.

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На участках Синьковка и Терны на Купянском направлении были успешно отбиты три контратаки со стороны украинских вооруженных сил. На Донецком направлении российские вооруженные силы закрепились на более выгодных позициях в районах Клещеевки, Ивановского и Курдюмовки. В районе Красногоровки была эффективно отражена контратака украинской армии. О точной обстановке в Ивановском районе не докладывается, однако схожие события уже стали практикой. Министерство обороны ожидает разведку для окончательной очистки и дальнейшего продвижения вперед.

На участке Авдеевки войска России продвинулись в районах Новгородского, Шума, Тоненького, Первомайского и Бердычи. Были отражены девять контратак со стороны украинской армии. На Южно-Донецком направлении бойцы улучшили свои тактические позиции в районе Урожайного. На Херсонском направлении ситуация остается стабильной, боевые действия на линии Работинское-Вербовое не прекращаются.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетное вооружение и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов и местам хранения различных беспилотников. Также были поражены четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и одна станция радиоэлектронной борьбы.