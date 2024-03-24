Сообщается, что были поражены очередная нефтебаза и аэродром, подготовленный для самолётов F-16

Вновь на территории Львовской области и Ивано-Франковской области российские Воздушно-Космические Силы нанесли удары уникальными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Информация об этом поступает из украинских источников.

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По актуальным сообщениям, на Западе Украины объявлена воздушная тревога, сопровождаемая ракетными прилетами. Предварительно целью повторного удара стали те же объекты, которые были поражены сегодняшним утром. Сообщается, что в воздух были отправлены сразу 4 истребителя МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Интересно отметить, что объявление воздушной тревоги поступило практически одновременно с прогремевшими взрывами.

По полученным данным, два прилёта пришлись по критической инфраструктуре. Как сообщил губернатор Львовской области Козицкий, один из боеприпасов поразил нефтебазу, что привело к мощному возгоранию. Также по предварительным данным, новые удары были нанесены по аэродрому, который готовился к приему истребителей F-16 Соединённых Штатов Америки. Подробности о пораженных объектах в Ивано-Франковской области пока неизвестны, но ожидается, что информацию узнаем из сводки Министерства Обороны.

Различные военные корреспонденты уверены, что удары направлены по аэродрому, где ожидается обнаружение множества объектов украинских формирований, включая подземные хранилища и закрытые ангары для авиации.