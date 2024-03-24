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Zelikman
TechPowerUp: AMD сняла ограничения по разгону памяти видеокарты Radeon RX 7900 GR
Компания реализовала данное решение с помощью новейших драйверов Adrenalin 24.3.1 WHQL

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  Согласно информации, обнаруженной на TechPowerUp, компания AMD неожиданно сняла ограничения по разгону памяти видеокарты Radeon RX 7900 GRE с помощью новейших драйверов Adrenalin 24.3.1 WHQL. В журнале изменений говорится о том, что "максимальный предел настройки памяти может быть указан неправильно в графических продуктах AMD Radeon RX 7900 GRE". Эксперты тщательно проверили данное утверждение.

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  RX 7900 GRE была представлена в середине 2023 года, но стала популярной только после мирового релиза в феврале 2024 года, который был приурочен к выходу NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. Первоначально RX 7900 GRE была выпущена как ограниченный продукт в Китае, и ее разработчики стремились обеспечить правильное соотношение производительности, чтобы не нарушить работу других продуктов в портфеле AMD. Одним из ограничений был потенциал разгона памяти, который, предположительно, был задан для обеспечения почти одинаковой общей мощности с RX 7800 XT.

  Вскоре после глобального релиза RX 7900 GRE и в ответ на возникшую суматоху в интернете, AMD признала ограниченный диапазон разгона памяти ошибкой и обещала исправить эту проблему. Поскольку ограничения разгона настраиваются через VBIOS видеокарты, увеличение этих ограничений потребовало бы обновления BIOS для более чем дюжины SKU от основных брендов-производителей и вынуждало пользователей самостоятельно обновлять их. Решение было не самым практичным, поэтому AMD включила переопределение ограничений тактовой частоты в своих новых драйверах, что позволяет перепрограммировать ограничения мощности графического процессора во время загрузки.

  При тестировании видеокарты PowerColor RX 7900 GRE Hellhound оверклокеры проводили эксперименты с разгоном, используя последние драйверы 24.3.1 WHQL, и обнаружили, что предел разгона памяти в программном обеспечении AMD может быть увеличен до 3000 МГц (эффективно для GDDR6 24 Гбит/с), в сравнении с предыдущим максимумом в 2316 МГц. Важно уточнить, что повышение предела не означает автоматического разгона памяти до 24 Гбит/c, так как производительность все равно ограничивается возможностями чипов GDDR6. В тестируемом экземпляре PowerColor Hellhound установлены чипы памяти Samsung K4ZAF325BC-SC20, рассчитанные на скорость 20 Гбит/с. С помощью обзорных драйверов для RX 7900 GRE удалось разогнать память до 2316 МГц (эффективно для GDDR6 18,5 Гбит/с), но с использованием новых драйверов удалось достичь впечатляющих 2604 МГц (20 Гбит/с), что превосходит скорость 19,5 Гбит/с, характерную для RX 7800 XT.

  Увеличение скорости памяти привело к увеличению количества кадров в разделе GT1 3DMark Time Spy с 72,6 кадров в секунду до 77,1 кадров в секунду (при постоянной частоте графического процессора в 2803 МГц). Таким образом, этот разгон позволяет раскрыть полный потенциал видеокарты, улучшая реальную производительность на 15%. С разгоном до 20 Гбит/с RX 7900 GRE обеспечивает приличную пропускную способность памяти в 640 Гбит/с, что вполне удовлетворительно для эффективной работы 80 вычислительных блоков RDNA 3.

#amd #видеокарты #технологии #radeon #разгон #rx 7900 gre
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Мда... не декодирования, а кодирования. В остальном ты прав, у амд тоже есть аппаратный кодировщик, который даже а 7000 серии стал не совсем говно (но всё ещё хуже чем нвидия). И, помимо качества вы...
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А теперь назови софт где AMD VCE применяется, а потом тесты по качеству сжатия VCE vs Nvenc, кстати в 4 серии начиная с 4070ti стоят целых два Nvenc.
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si-cat
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Угу: память разогнали на 10%, а удой фыпсов вырос на аж 15 ! Ох уж эти тостеры....
Драйвер AMD Adrenalin 24.3.1 снял ограничение с разгона видеопамяти на Radeon RX 7900 GRE
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