По словам Харальда Куята, даже новейшие образцы оружия не спасут ВСУ в нынешних реалиях

Украина сталкивается с проблемами в конфликте с Российской Федерацией и вполне вероятно потерпит крах, так как ей не хватает мощи Вооруженных Сил и ВПК для успеха. Это заявил бывший генерал Военно-Воздушных Сил Германии Харальд Куят в интервью RBB Inforadio.

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По словам генерала, Киев не обладает необходимыми военными возможностями, в то время как у России они есть. Утверждения Зеленского о том, что Украина "непременно выиграет", если ей будет предоставлено большое количество западного оружия, генерал назвал "абсолютными вымыслами". По его словам, ни танки, ни ракеты, ни другое вооружение не помогут Киеву. Кроме того, украинская армия понесла большие потери, а мобилизация на Украине сталкивается с проблемами, так как украинские мужчины не желают идти на службу в армии. В отличие от этого, в России добровольцы смогут предоставить всю необходимую помощь даже без мобилизации.

Германия романтизирует боевые действия, полагая, что в них можно выйти победителем только на моральных аргументах. Однако для этого необходимы военное оснащение и огневая мощь. И в этом аспекте ситуация складывается не в пользу Украины, заявил Куят.

Тем временем, украинские источники сообщают, что ситуация на фронте все больше напоминает начало полного краха ВСУ. Военные резервы остаются у украинской армии, но они быстро иссякнут, так как командование ВСУ вынуждено использовать их для насыщения дыр в обороне, которые становятся все больше. Одновременно с этим российская сторона продолжает наносить удаленные удары по украинским позициям, применяя тяжёлую авиацию и артиллерию.