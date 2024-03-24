Судя по всему, российский военно-промышленный комплекс не получит заказ от Нью-Дели на поставку своих образцов

Индийское правительство ставило перед собой амбициозную задачу разработки истребителя пятого поколения, чтобы он стал новым и мощным оружием страны. Данному проекту они дали название AMCA.

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Согласно изданию IDRW, первоначальный прототип и следующие 40 истребителей AMCA MKI планировалось оснастить двигателями GE-F414. Эта силовая установка, предназначенная для истребителя F/A-18E американской компанией General Electric, считалась наиболее передовой среди западных производителей.

В рамках реализации проекта AMCA MKII, индийская оборонка планирует оснастить эту машину новым двигателем. Как сообщает издание, национальное исследовательское управление газовых турбин (GTRE), входящее в Департамент исследований и разработок Индийского Министерства Обороны, уже начало искать иностранного партнера. В числе потенциальных кандидатов на роль партнера называются такие западные компании, как Rolls-Royce, Safran и GE. Планируется принять решение о партнерстве к середине 2024 года, а заключить контракт - в 2024 или начале 2025 года.

Новая силовая установка должна обладать тягой в 110-130 кН. Планируется, что она будет использоваться не только на истребителях пятого поколения, но и на новейшем палубном истребителе TEDBF, а также на усовершенствованных легких самолётах Tejas MKII MLU.

Заметно, что в списке потенциальных партнеров отсутствует Россия, имеющая большой опыт производства самолетных двигателей. Возможно, это связано с угрозой ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, который налаживает все более тесные военно-технические связи с Нью-Дели.