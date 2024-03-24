В интернете пока нет подробной информации о разрабатываемом винтокрылом аппарате





В интернет-пространстве Китая появились фотографии новой военной машины - винтокрылого аппарата, разрабатываемого Народной Освободительной Армией Китая. Интерес к данному проекту у аналитиков оборонной сферы значительно возрос, ведь прежде о нём ничего не было известно.

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Судя по фотоматериалам, новейшая техника визуально похожа на вертолет Z-20, но при этом, имеет несколько значительных отличий. Особенности включают переднюю часть вертолёта, где пилоты располагаются в схеме "тандем" - переднее и заднее кресла находятся на разной высоте. Также отличается система выхлопных газов силовой установки.

Вероятно, новейший вертолёт разрабатывается на основе модели Z-20, которую западные эксперты сравнивали с атакующим вертолетом Соединённых Штатов Америки Apache AH-64 и ранее называли "китайской реинкарнацией". Новая техника, получившая название Z-21 среди экспертов, практически идентична ему. Однако до появления упомянутых фотографий о существовании Z-21 никто не знал.

Интересно, что в средствах массовой информации Китая главным образом обсуждается вопрос о возможном копировании нового вертолета с российского Mi-28 или Mi-28НМ, а не американского Apache. Постепенно Китайская Народная Республика наращивает мощь своих вооруженных сил, чего существенно опасаются представители западной коалиции.