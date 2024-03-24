Предварительно атаку осуществили дроны-камикадзе Герань-2, чтобы обезвредить украинское ПВО

По информации, полученной от украинских источников, Воздушно-Космические Силы Российской Федерации провели широкомасштабное ракетное поражение критической инфраструктуры в тыловых районах Украины. Сообщается, что под ударом оказались украинские регионы на Западе, а также столица Киев. Украинские паблики начали репостить информацию о взлете российских стратегических бомбардировщиков сразу после того, как была отражена атака на Севастополь. По имеющимся данным, до 14 самолетов Ту-95МС поднялись в воздух, осуществляя атаку с двух направлений. Вместе с ракетами в небе Украины появились дроны-камикадзе "Герань-2".

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Согласно информации от Воздушных Сил ВСУ, ориентировочно в 05:30 утра две группы ракет вошли в украинское воздушное пространство с северной стороны и направились к Киеву. Одна из групп атаковала столицу, а другая повернула в сторону Винницкой области. Украинские ресурсы сообщают о взрывах в Киеве и в Хмельницкой области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возникло возгорание в Деснянском районе от попадания обломков ракеты, но не уточнил, что именно было поражено.

Ракеты, ушедшие в сторону Хмельницкой области, изменили курс и двинулись в сторону западных регионов. В то же время еще одна группа ракет прилетела на Киев со стороны Черниговской области, разделившись после прилета. Часть ракет продолжила свой путь в Житомирскую область. Отдельные ракеты также замечены в Ровенской и Тернопольской областях, однако, информации о взрывах пока нет. Тем не менее, стало известно о попаданиях по Львову, в городе и области слышны взрывы, но пока не сообщается, что именно было атаковано.

Как отмечают местные источники, перед ракетной атакой на Украину воздушное пространство было нарушено дронами-камикадзе "Герань-2", которые проводили разведку и подрывали системы противовоздушной обороны украинских войск. Сама атака началась около пяти часов утра, а основной удар был нанесен по Львовской области. В этом регионе прогремело около десяти взрывов. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что область была атакована 20 ракетами и 7 дронами, а целями стали объекты энергетической инфраструктуры.