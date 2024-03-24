Страна выделит рекордный бюджет на оборону в этом году

Япония вступила в финансовый год 2024 со значительно увеличенным военным бюджетом в размере рекордных $55,9 млрд. Внедрение дополнительного финансирования предполагает проведение модернизации японской армии, в том числе укрепление сухопутных войск новыми бронетехническими средствами. Применительно к новой выделенной сумме, планируется сдерживание потенциальной угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи.

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Издание Shephard, ссылающееся на японскую армию, сообщает об активизации деятельности японских сухопутных войск, которые начали закупки новейшей техники. Mitsubishi Heavy Industries получила заказ от японского Министерства Обороны на поставку 24 боевых машин пехоты ICV и 8 мобильных минометов MMCV (калибр 120 мм). Оба типа техники созданы на шасси машины Type 16 (MCV) 8х8. Ожидается, что поставки начнутся в 2027 году и завершатся в 2028 году, после чего будет развернута более масштабная программа закупок.

Новая БМП оснащена автоматической башней, в которой установлены 30-мм пушка Mk 44 Bushmaster II и спаренный 7,62-мм пулемет Mk 54. Базовая модель Type 16, вооруженная 105-миллиметровой пушкой, отличается относительно небольшой массой в 26 тонн благодаря компактным размерам и легкой броне. Она разработана для уничтожения бронированной техники и личного состава противника. Предполагается, что повышенную выживаемость этой машины на поле боя обеспечат ее высокая мобильность и огневая мощь. В марте 2023 года был размещен заказ на дополнительные Type 16 для увеличения их парка до 250 единиц.