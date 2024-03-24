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Zelikman
Всё больше техногигантов присоединяется к консорциуму Ultra Ethernet
За последние месяцы количество участников выросло с 10 до 55, более чем в пять раз

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  Современные технологические компании стремятся присоединиться к консорциуму Ultra Ethernet, который был запущен прошлым летом при поддержке Linux Foundation. Консорциум фокусируется на развитии сетевой технологии Ethernet, чтобы удовлетворить требования высокопроизводительных приложений в области ИИ и высокопроизводительных вычислений HPC. За последние несколько месяцев к нему присоединились 45 новых участников, что говорит о значительном спросе отрасли на полноценную архитектуру Ethernet для высокопроизводительных сетей.

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  С самого начала в составе Ultra Ethernet находились 10 руководящих сотрудников, но теперь количество участников достигло 55. Среди основателей консорциума - такие компании, как AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Eviden, HPE, Intel, Meta и Microsoft. К числу новых участников присоединились Baidu, Dell, Huawei, IBM, Nokia, Lenovo, Supermicro и Tencent.

  Ultra Ethernet отмечает, что уже сейчас многие крупные кластеры, используемые для обучения ИИ, работают в IP-сетях, основанных на Ethernet. Причиной этого стали многочисленные преимущества Ethernet, такие как широкая экосистема поставщиков, включающая совместимые коммутаторы Ethernet, сетевые адаптеры, кабели, оптику, инструменты управления и программное обеспечение, а также проверенная история масштабирования маршрутизации IP-сетей и установленные стандарты IEEE Ethernet.

  Консорциум ожидает, что преимущества Ethernet станут основными требованиями в рабочих нагрузках ИИ и высокопроизводительных вычислений всех размеров. Ultra Ethernet стремится минимизировать изменения в сетевом стеке, сохраняя и продвигая совместимость Ethernet. Для этого разрабатываются спецификации, интерфейсы API и исходный код, определяющие протоколы, электрические и оптические характеристики сигнализации, канальные и сквозные сетевые транспортные протоколы, механизмы управления, программное обеспечение, системы хранения и безопасность.

#технологии #искусственный интеллект #интернет #компании #данные
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