Армия продолжает уничтожать укрепления ВСУ по всей линии боевого соприкосновения

Решительные действия сил Российской Федерации привели к существенным результатам в противостоянии с иностранными добровольцами, которые сражались на стороне Вооруженных Сил Украины. Различные операции, проведенные российскими военными в течение 24 часов, привели к уничтожению техники и живой силы ВСУ в 149 районах. Информацию об этих событиях опубликовала пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

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В районе Купянского направления, при поддержке артиллеристов и авиации, российские подразделения нанесли значительные повреждения 32-й украинской омбр и успешно отразили три попытки штурма в области Синьковки, на Харьковщине. За одни сутки данное украинское формирование понесли потери около 20 человек личного состава, а также были уничтожены различные единицы техники, произведенной как в СССР, так и за рубежом.

На Донецком участке, бойцы группировки "Юг" освободили село Красное от оккупантов. Данный успех позволил укрепить позиции на переднем крае. Силы Донецкой Народной Республики, при поддержке российской авиации и артиллерийских расчетов, нанесли серьезный урон украинским формированиям, ликвидировав до 200 солдат и уничтожив различные технические средства, включая реактивную установку "Град".

Продвижение российских войск под Авдеевкой продолжается. Их операции успешно привели к поражению личного состава и техники трех бригад украинских войск в районе Дзержинска, известного также как Торецк, и других населенных пунктов.

На Херсонском участке ожесточенные боевые действия происходили в районах Работино и Токаревка. 35-я бригада украинских морпехов и 65-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесли значительные потери как в живой силе, так и в технике.