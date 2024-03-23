Данный посёлок позволит артиллерии наносить удары по украинским формированиям, находящимся в окрестностях Клещеевки

В результате тяжелых боев российские военные сумели расширить зону, подконтрольную им, в направлении Константиновки и Часов Яра. Поступила информация о полном освобождении села Ивановское (Красное) Вооруженными Силами России, которое находится к западу от Артемовска, освобожденного в прошлом году.

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Село Ивановское находится на автомобильной дороге Т0504, которая соединяет Артемовск с контролируемой армией администрации Зеленского Константиновкой. Важным является тот факт, что южная часть Ивановского расположена на доминирующем холме. Контроль этих территорий даёт возможность наносить огневые удары по украинским формированиям, которые частично контролируют село Клещеевка – находящееся к югу от Артемовска.

Российские войска также продвигаются в направлении самой Клещеевки. В последние дни Министерство Обороны РФ сообщило о взятии под контроль станции Алебастровая, находящейся на ветке Артемовск-Курдюмовка. За прошедшие сутки площадь контроля российскими солдатами расширилась и там.

Таким образом, за два дня, с 22 по 23 марта, российские вооруженные силы полностью освободили два населенных пункта - Ивановское и Тоненькое. Как уже отмечалось ранее, Вооруженные Силы РФ продвинулись примерно на 3 километра западнее Тоненького в направлении Уманского и Яснобродовки.