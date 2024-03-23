Общий бюджет составит 1.2 трлн долларов, будут выделены средства на оборонные расходы, создание новой штаб-квартиры ФБР, различные инклюзивные проекты и многое другое

Сенат США одобрил проект закона о федеральном финансировании в размере 1,2 трлн долларов утром в субботу в целях предотвращения частичного закрытия правительства после того, как были предприняты попытки консервативных республиканцев внести резкое сокращение расходов и ограничения на миграцию.

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Законопроект направляется президенту Джо Байдену со 74 голосами "за" и 24 голосами "против". "Президент подпишет законопроект в субботу", - говорится в заявлении Белого дома после достижения соглашения. "Поскольку расходы федерального бюджета возникают и отслеживаются на ежедневной основе, агентства не будут закрыты и смогут продолжить свою обычную работу".

В то время как Палата представителей приняла законопроект со 286 голосами "за" и 134 голосами "против", большинство республиканцев выступило против него. В пятницу спикер Майк Джонсон находился под угрозой лишения своего спикерского кресла после сокращения двухстороннего соглашения о расходах, которое не соответствовало требованиям республиканцев - сторонников жесткой линии. Представительница Марджори Тейлор Грин из Джорджии инициировала процесс его смещения, хотя неясно, получит ли она достаточно голосов поддержки.

Пакет финансирования увеличивает расходы на оборону на 3%, сохраняя общие внутренние расходы на прежнем уровне. Зарплата военнослужащим повышается на 5,2%, а демократы уделяют внимание финансированию детского ухода, исследованиям рака и начальной школе. Демократы сделали некоторые уступки, в том числе приняли запрет на предоставление финансирования агентству ООН по оказанию помощи на палестинских территориях. Социальные консерваторы достигли запрета на размещение флага ЛГБТК в посольствах США. Однако республиканцы согласились выделить средства на проекты, связанные с инклюзией, а также 200 миллионов долларов на строительство нового штаб-квартиры ФБР в Мэриленде.

Законопроект не включает дополнительные расходы, запрошенные Байденом для Украины, Израиля и других приоритетных областей безопасности. Джонсон заявил, что планирует обсудить это с членами и поработать над дополнительным законопроектом о безопасности после двухнедельного перерыва. Несколько демократов заявили, что они рассмотрят возможность проголосовать против любых попыток сместить Джонсона, но хотят, чтобы он поставил на голосование вопрос о помощи Украине, против которого решительно выступает Грин.