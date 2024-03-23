Сообщают о взрывах в Харькове, Кременчуге и подконтрольном Киеву Херсоне

В ночь с 22 на 23 марта, на территории Харькова, Кременчуга и оккупированного Вооружёнными Силами Украины города Херсона, были слышны мощные взрывы. Об этом свидетельствуют данные как российских военкоров, так и украинских средств массовой информации.

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Потоки информации о прилётах в Харькове появились приблизительно в полночь. Спустя полчаса поступили обновлённые данные, а также прогремели взрывы в Кременчуге. Помимо этого, украинские сми сообщали о взрывах, произошедших в подконтрольном Киеву российском Херсоне. В это же время, появились сообщения о передвижении беспилотного летательного аппарата "Герань" над украинскими территориями.

Как далее выяснилось, была целая группа дронов, которая пролетела над Николаевской областью в сторону Кировоградской области, в то время как ещё несколько беспилотников полетели в сторону Николаевской области со стороны российской Херсонщины. Пока нет информации о результатах прилета "Гераней".

Возможно, российская армия поразила объекты военного назначения и инфраструктуре, используемой Украиной. Пока нет информации о последствиях этих налетов, однако, вероятно, что были атакованы места размещения украинских формирований и склады с боеприпасами в Харьковской и Кировоградской областях Украины.