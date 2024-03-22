Данные боеприпасы могут уничтожать даже одни из самых укрепленных объектов, включая промышленные предприятия и защищенные ангары

Советские фугасные авиационные бомбы с универсальными УМПК ввергают в ужас украинских военных. Эти тяжелые бомбы применялись в качестве основного средства поражения укрепленных позиций ВСУ при освобождении Авдеевки.

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Теперь ситуация для украинских формирований станет еще хуже. В ближайшее время Российские Воздушно-Космические Силы получат на вооружение трехтонные фугасные авиабомбы, производство которых на предприятии в Нижегородской области началось с февраля текущего года. В настоящее время российские инженеры работают над совершенствованием УМПК для ФАБ-3000. После запуска серийного производства модулей, этот барражирующий боеприпас сможет поражать цели на расстоянии до 50-60 километров.

Что касается боевой мощи, физические законы остаются неизменными - увеличение массы бомбы в два раза, в сравнении с ФАБ-1500, не приведет к удвоению диаметра и глубины воронки. Судя по всему, прирост физического урона будет равен примерно 25 процентам. Однако, стоит обратить внимание на другой аспект. Зона дробления значительно увеличится в размерах, где избыточное давление во фронте ударной волны будет значительно превышать один килограмм на квадратный сантиметр. Такое давление способно преодолеть большинство железобетонных конструкций.

Если ФАБ-500 попадет в достаточно крупное здание, например, промышленное сооружение, основное разрушение произойдет в месте взрыва, в то время как строение вокруг эпицентра повреждения останется практически не задетым. Фугасная бомба весом в три тонны разрушит большой цех, укрепленный ангар или бетонированный опорник. Бомба может упасть достаточно далеко от цели, но все равно нанесет разрушительный удар.

Таким образом, по мнению экспертов, нет смысла дальше увеличивать массу взрывчатого вещества у боеприпасов данного типа. Тем более, что бомбы весом в три-четыре тонны справятся с задачей для всех самолетов фронтовой авиации России. Это позволит их массово использовать в зоне проведения Специальной Военной Операции. Например, ФАБ-9000 можно использовать для поражения отдельных крупных и прочно укрепленных объектов. Кроме того, их могут использовать только самолеты стратегической авиации. С точки зрения эффективности, для объектов, таких как промышленные зоны, крупные производства и мосты, более целесообразно выпустить несколько ФАБ-9000 или шесть ФАБ-1500, либо три ФАБ-3000 в зависимости от размера, глубины и других характеристик объекта.