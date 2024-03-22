Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Киев отказался выполнять призывы США о прекращении атак на инфраструктуру РФ
Вашингтон опасается роста цен на международном рынке и повышения инфляции

реклама

  Официальные лица США, которые уже давно предупреждали Киев относительно широкомасштабных атак на российской территории, сообщили коллегам в Украинской службе безопасности и военной разведке, что такие атаки могут привести к росту мировых цен на нефть и вызвать ответные действия со стороны Москвы, нацеленные на энергетическую инфраструктуру Украины. Однако, украинские официальные лица считают, что Киеву не нужны советы от западных партнёров и нужно лишь и их оружие.

реклама

  Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что нанесение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам оправдано, так как они обеспечивают ресурсы для военной машины. Она ответила: "Мы понимаем призывы наших американских партнеров. В то же время мы используем все наши возможности, ресурсы и опыт, чтобы справиться с ситуацией сегодня".

  В течение этого месяца украинские военные совершили несколько атак на нефтеперерабатывающие заводы в России с помощью беспилотных аппаратов, загруженных взрывчаткой. Между тем, западные СМИ заявили, что "это привело к снижению дневного объема переработки нефти в стране до самого низкого уровня за последние десять месяцев". Результаты этих атак контрастируют с боями на передовой, где баланс сил склоняется в пользу России. Важно отметить, что повреждения нефтяных объектов представляют определенный риск для мировых рынков.

  Михаил Подоляк, помощник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что страна имеет право поражать российские "инструменты конфликта".

  "После двух лет крупномасштабных сражений никто не должен диктовать Украине условия этого конфликта", - сказал он в интервью на телеканале "Дождь".

  После выходных Россия не сообщила о новых ударах по нефтеперерабатывающим заводам. Украинская служба безопасности отказалась комментировать, есть ли призывы со стороны США о прекращении атак. В то же время, в пятницу Россия осуществила самую масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с момента начала Специальной Военной Операции. В результате этой атаки пострадала крупнейшая гидроэлектростанция в южном регионе Запорожье, важный центр производства электроэнергии.

#украина #сша #политика #всу #нефть #рынки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
10
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
4
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
3
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
3
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
+
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
4
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
3
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
3
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
Экс-министр Омелян рассказал, что Украина расплатится с США ресурсами из РФ
3
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
Интерактивная карта Flightradar24 показывает, где в данный момент происходят помехи GPS
3
Надежный инсайдер назвал точную дату выхода Grand Theft Auto 6
3
Фанаты Helldivers 2 обвинили IGN в некомпетентности и предвзятости
1
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
4
ВСУ использует польские реактивные кассетные боеприпасы для атак на приграничные регионы России
2
Пользователи Google Pixel 8 и Pixel 7 сообщают о проблемах с приемом вызовов после обновления
5
В Индии смогли создать свой танковый двигатель, эквивалетный по мощности двигателю "Арматы"
2
Army Recognitnion: На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer
1

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
5
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
4
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
73
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
29
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
10
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
28
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
31
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+

Сейчас обсуждают

daem0ns
21:07
сударь, вы плохо искали на озоне. Там те же самые кетайцы что на алике торгуют, так же и на озоне хламчик сейчас толкают. Но усё таки, с алика сильно дешевле - в два раза. По осени брал две плашки...
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
Зю
21:01
За чей счёт? Надеюсь, за счёт зарплат депутатов? Раз им так нравится по-коммунистски брать и делить...
В Госдуме выдвинули инициативу существенно снизить долг по ипотечным кредитам для семей с детьми
Vito Vago
20:58
И где ты видишь тут форум? Понял, пятница...
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
АЕV
20:58
Опачки, новую методичку ботам завезли? Кста таких как ты ждут на концерте у кобзона
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
pitbuldoser
20:57
"Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских ...
Небензя назвал выполненной цель России по демилитаризации «собственно Украины»
АЕV
20:56
А прокремлевские боты только и делают что минусят коменты))), ну а что в методичке не указано что нужно отвечать на такие коменты
Госдума рассмотрит законопроект об упразднении транспортного налога
Vito Vago
20:55
И тоннели...
Мэр Харькова заявил, что город полностью обесточен
Vito Vago
20:51
И с криком: "Русские идут" - пригнет в окно...
Генерал ВСУ: Россия сосредоточит свыше 100 000 солдат на одном участке для летнего наступления
Руслан Знамов
20:49
А знаете где ещё можно стрелять по метке, которую поставил дрон ? Конечно же Вар Тандер )))
МО РФ показало кадры поражения центра управления БПЛА ВСУ танком Т-90М «Прорыв» с расстояния 9 км
Vito Vago
20:49
Зачем! Для мелочей использую "notepad++", за глаза. Остальное Office + Adobe Acrobat .
Microsoft внедряет проверку орфографии в «Блокнот» Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем