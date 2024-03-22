Вашингтон опасается роста цен на международном рынке и повышения инфляции

Официальные лица США, которые уже давно предупреждали Киев относительно широкомасштабных атак на российской территории, сообщили коллегам в Украинской службе безопасности и военной разведке, что такие атаки могут привести к росту мировых цен на нефть и вызвать ответные действия со стороны Москвы, нацеленные на энергетическую инфраструктуру Украины. Однако, украинские официальные лица считают, что Киеву не нужны советы от западных партнёров и нужно лишь и их оружие.

реклама

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что нанесение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам оправдано, так как они обеспечивают ресурсы для военной машины. Она ответила: "Мы понимаем призывы наших американских партнеров. В то же время мы используем все наши возможности, ресурсы и опыт, чтобы справиться с ситуацией сегодня".

В течение этого месяца украинские военные совершили несколько атак на нефтеперерабатывающие заводы в России с помощью беспилотных аппаратов, загруженных взрывчаткой. Между тем, западные СМИ заявили, что "это привело к снижению дневного объема переработки нефти в стране до самого низкого уровня за последние десять месяцев". Результаты этих атак контрастируют с боями на передовой, где баланс сил склоняется в пользу России. Важно отметить, что повреждения нефтяных объектов представляют определенный риск для мировых рынков.

Михаил Подоляк, помощник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что страна имеет право поражать российские "инструменты конфликта".

"После двух лет крупномасштабных сражений никто не должен диктовать Украине условия этого конфликта", - сказал он в интервью на телеканале "Дождь".

После выходных Россия не сообщила о новых ударах по нефтеперерабатывающим заводам. Украинская служба безопасности отказалась комментировать, есть ли призывы со стороны США о прекращении атак. В то же время, в пятницу Россия осуществила самую масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с момента начала Специальной Военной Операции. В результате этой атаки пострадала крупнейшая гидроэлектростанция в южном регионе Запорожье, важный центр производства электроэнергии.