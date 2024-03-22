По словам аналитиков, связано это со снижением цен на современные мониторы с высокой частотой обновления экрана

Согласно отчету IDC, поставки настольных компьютеров и ноутбуков сократились на 8,8% в прошлом году, что является вторым по величине падением с 2008 года, когда аналитики начали собирать данные. В то же время, компания Gartner сообщила, что 2023 год стал худшим годом в истории индустрии ПК, снижение поставок составило 14,8% за год.

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IDC провела дополнительный анализ отдельных сегментов рынка, включенных в свой последний отчет. В то время как поставки игровых ПК сократились на 13,2%, продажи игровых мониторов фактически увеличились на 20,3% в 2023 году. Если глубже вникнуть, то можно заметить, что поставки премиальных мониторов с частотой обновления экрана 165 Гц и выше выросли около на 13%.

В 2024 году IDC прогнозирует восстановление поставок игровых ПК, присоединяясь к другим отраслям, которые в прошлом году имели плохие результаты, хотя рост будет скромным и составит всего 1%. Главным двигателем роста будут ноутбуки. В то же время продажи игровых мониторов продолжат расти, увеличившись на 13,6% за год.

Менеджер по исследованиям мобильных устройств IDC и устройств для отслеживания потребительских устройств Джитеш Убрани заметил, что невзирая на продолжающиеся экономические сложности, поставки игровых компьютеров оказались более стойкими благодаря устойчивому спросу. Он также отметил рост цен на геймерские системы, так как премиальный сегмент рынка остается стабильным. Убрани считает, что данная отрасль будет стабильной благодаря целеустремленным и богатым покупателям, на которых экономическое положение оказывает меньшее влияние.

Представитель IDC, Джей Чоу, отметил, что рост количества игровых мониторов опережает продажи геймерских компьютеров, всё это благодаря снижению цен на первые и широкому использованию спецификаций, таких как частота обновления экрана более 165 Гц, время отклика 1 мс или меньше, а также повышение разрешений до 2560 x 1440 и выше.

В этом году поставки премиальных графических процессоров ожидает увеличиться всего на 3%. Однако, в 2025 году ожидается существенный рост благодаря выпуску видеокарт серии Nvidia RTX 5000 и AMD Radeon RX 8000.