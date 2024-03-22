Украинские военные опасаются, что этим летом российская армия сможет проломить оборону ВСУ

С течением времени официальные заявления высокопоставленных военных на Украине претерпели изменения. На сегодняшний день среди украинских офицеров уже не поднимается тема "захвата Крыма" летом, а с озабоченностью обсуждаются риски стремительного наступления российских войск.

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Согласно высказыванию генерал-лейтенанта Александра Павлюка, руководителя сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, российская армия запланировала наступление в 2024 году. Предполагается, что продвижение может произойти летом, и для этого Россия, по-видимому, сосредоточила свои вооруженные силы в количестве свыше 100 тысяч солдат.

"Полные российские планы остаются неизвестными. Известно только то, что у них есть их группировки, которые насчитывают свыше 100 тысяч человек", - заявил генерал-лейтенант Павлюк.

По мнению военного, к лету 2024 года Министерство Обороны России может сконцентрировать определенные силы для масштабного наступления на одном из участков линии соприкосновения. Интересно отметить, что накануне на Украине утверждали, что у России "не осталось" ни ракет, ни боеприпасов, ни солдат. Однако, теперь становится ясно, что не только это не соответствует действительности, но у России также имеются свежие силы для проведения новых наступлений.

Именно поэтому украинская армия на данный момент активно строит оборонительные линии. Однако, украинским формированиям вряд-ли удастся подготовиться должным образом. Даже депутаты Верховной Рады обратили внимание на плохие фортификационные сооружения и неготовность ВСУ к масштабной обороне в общем. На некоторых участках оборонительной линии практически отсутствуют, на других же линиях они чрезвычайно слабы и не выдержат интенсивного огня российской артиллерии и авиации.