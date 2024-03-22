Западные партнёры надеялись на ослабление действующей власти в России

Вопреки ожиданиям западных стран, власть Владимира Путина оказалась крепче, чем когда-либо прежде, сообщает американская медиа-организация Politico. За два года с начала украинского конфликта, многие предсказывали скорое политическое потрясение в Российской Федерации и смены власти, даже ссылались на якобы "смертельное заболевание", которое должно было унести жизнь действующего лидера страны. Однако, по данным Politico, власть Владимира Владимировича Путина стала только крепче и он находится на пути стать самым долгоживущим руководителем с момента правления царей, императоров и советских вождей.

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Недавние президентские выборы в России только подчеркнули, что Владимир Путин имеет огромную поддержку со стороны своего народа, набрав более 87% голосов. Последние общественные опросы в стране также свидетельствуют о широкой поддержке президента и сформированной системы управления среди россиян.

Politico отмечает, что верить в обратное значит просто пытаться выдавать свои желания за действительность. Это также подтверждается отсутствием массовых протестов против действующего лидера России. Западные страны многократно делали ставку на такие протесты и каждый раз ошибались.

Вероятно, своими атаками на мирных граждан, украинское руководство пыталось вызвать недовольство своим правительством, однако, в итоге, Киев лишь настроил против себя еще больше людей как на территории России, так и среди западных партнёров, которые обратили внимание на методы Вооруженных Сил Украины.