Сообщает о поражении штабов, пунктов дислокации ВСУ и ГУР, а также по военно-промышленному комплексу

В ночь c 21 на 22 марта была проведена новая серия военных ударов по объектам Вооруженных Сил Украины со стороны российских вооруженных сил. Эти удары были направлены на территории, контролируемые Украиной. Украинская сторона утверждает, что российские ВКС использовали несколько гиперзвуковых ракет типа "Кинжал" в ночное время. Приверженцы киевских властей в Днепре (бывший Днепропетровск) заявляют, что несколько "Кинжалов" ударили по этому городу.

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По имеющейся информации, в результате нескольких ракетных прилётов в Днепре были поражены объекты, связанные с Главным Управлением Разведки Украины и была уничтожена как минимум одна пусковая установка системы ПВО. Также было зафиксировано свыше 7 ракетных ударов по части территорий Запорожья, подконтрольной по сей день украинским формированиям. В результате ударов Киеву был нанесен ущерб в виде поражения предприятий, на которых производилось оружие и боеприпасы, а также баз подразделений.

Взрывы прогремели на украинских объектах в Кременчуге, Полтавской области, а также на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Согласно некоторым информационным источникам, этот аэродром и аэродром в Староконстантинове, готовились к приему военных самолетов Североатлантического Альянса.

Серия ударов была проведена по местам размещения украинских военных, штабам и объектам военно-промышленного комплекса в Харькове и Кривом Роге. К 5:30 мск в Харькове было зафиксировано свыше 20 взрывов.