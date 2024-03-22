Взятие посёлка позволило войскам закрепиться за второй оборонительной линией украинской армии

Российские военные, после успешной операции в селе Тоненькое, расположенном западнее Авдеевки, продвинулись дальше, за вторую оборонительную линию украинских сил на этом участке. Следует напомнить, что первая оборонительная линия киевских войск была захвачена несколько дней назад. Этот участок, известный как Водяное-Северное-Ласточкино, продолжает быть под контролем российской армии. После поражения украинских войск в Тоненьком, на второй оборонительной линии определенное влияние сохранились села Бердычи и Семеновка, именно на северном участке этой оборонительной линии.

реклама

После потери Тоненького, украинское руководство, которому за последние 14 дней в значительной мере удалось истощить свои резервы во фронтальных контратаках, попытался отступить на южную окраину, чтобы занять преимущественные высоты. Однако, российская армия пресекла эти попытки, осуществив маневр в окружение села и контролируя указанные высоты.

Стоит отметить, что за Бердычами и Семеновкой, на западе, расположены высоты, которые до сих пор контролируют воинские формирования Киевской власти. А за Тоненьким простирается низменность, растянутая вплоть до посёлка Уманское. За ним находится Карловское водохранилище, имеющее стратегическое значение для Донбасса.

По актуальной информации, российские силы стремятся действовать на фоне отходящих украинских формирований. Бои продолжаются на Западе от Тоненького, на расстоянии от 600 до 800 метров. Российские артиллерийские расчеты активно поражают отступающие подразделения украинской армии, уже понёсшей серьезные потери, и уничтожают резервные силы ВСУ, которые пытаются двигаться со стороны Яснобродовки и Карловки.