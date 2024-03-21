Сообщается, что в атаке также участвовали самолёты МиГ-31К с боеприпасами Кинжал

В ночь 20 на 21 марта практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Киевские сообщества подняли тревогу о "воздушной угрозе в виде ракет, выпущенных российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95". Помимо этого, были получены сообщения о взлете истребителей МиГ-31К.

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На данный момент времени известно о нескольких прилётах в столице Украины. Один удар пришелся по цеху предприятия, производящего военную технику. По поступающей информации, российские Воздушно-Космические Силы использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал", однако, подтверждения от официальных источников пока нет.

Также стало известно об уничтожении ряда военных инфраструктурных объектов в Киеве, Киевской области и Житомирской области. Администрация Зеленского утверждает, что вместе с крылатыми ракетами была использована "баллистика". По итогу, этой ночью был нанесен один из самых мощных ракетных ударов по военной инфраструктуре в столичном регионе Украины с начала февраля.

Выстрелы зенитной установки противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины в Киеве, размещенной прямо в жилых районах, при попытке отразить предназначенные для военных и военно-промышленных объектов российские ракеты, произошли не совсем контролируемо, и упали на гражданскую территорию. Само собой, местные власти заявят, что "Россия нанесла удар по мирным киевлянам".

Стоит напомнить, что несколько дней назад российские войска поразили один из центров принятия решений украинской стороны в Одессе. В результате этого ликвидированы несколько офицеров Вооруженных Сил и Службы Безопасности Украины, а также национальной полиции.