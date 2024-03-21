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Zelikman
Гендиректор Nvidia поделился с журналистами своим видением дальнейшего развития технологий ИИ
Дженсен Хуанг считает, что ближайшие пять лет может появиться некая форма общего искусственного интеллекта

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  На конференции по технологиям графических процессоров в этом году Дженсен Хуанг поделился своими представлениями о будущем технологий искусственного интеллекта. Компания Nvidia разрабатывает большую часть графических процессоров и чипов-ускорителей искусственного интеллекта, которые широко использованы сегодня. Генерального директора компании часто спрашивают об эволюции искусственного интеллекта и его будущих перспективах.

  На конференции Хуанг представил архитектуру графического процессора Blackwell, а также новые "суперчипы" B200 и GB200 для приложений искусственного интеллекта. Он также обсудил искусственный интеллект с прессой. Эта концепция на протяжении десятилетий являлась темой фантастики, но многие считают, что рано или поздно она будет реализована, так как услуги искусственного интеллекта становятся всё более доступными и дешевыми для общественности.

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  Хуанг полагает, что некая форма общего искусственного интеллекта появится в течение пяти лет. Однако, для точного определения ОИИ науке еще предстоит разработать стандартизированные тесты, которые позволят демонстрировать и оценивать "интеллект" программы. Если алгоритм искусственного интеллекта сможет выполнять задачи "на восемь процентов лучше, чем большинство людей", то он может считаться претендентом на общий искусственный интеллект. Хуанг предполагает, что тесты для оценки ОИИ могут включать экзамены на адвоката, логические головоломки, экономические тесты и даже предварительные медицинские экзамены.

  Но Хуанг не может предсказать, когда и появится ли алгоритм, способный рассуждать так же, как человек. Он также обсудил важную проблему современных алгоритмов машинного обучения - галлюцинации искусственного интеллекта. Иногда чат-боты убедительно отвечают на запросы, но без достаточной обоснованности.

  Хуанг считает, что можно легко избежать галлюцинаций, заставив искусственный интеллект тщательно проверять каждый свой ответ. Разработчики должны добавлять новые правила в чат-боты, чтобы реализовать "генерацию с расширенным поиском". Этот процесс требует, чтобы искусственный интеллект сравнивал факты с установленными истинами. Если ответ оказывается неправильным или несуществующим, он должен быть отброшен, а следующий ответ заменить его.

#nvidia #технологии #искусственный интеллект #чипы #дженсен хуанг #разработки #видеоадаптеры
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