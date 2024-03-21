Новая версия данной мультимодальной языковой модели будет иметь новые функции и возможности

Компания OpenAI активно занимается разработкой GPT-5, нового поколения своей мультимодальной языковой модели, которая должна заменить существующую модель GPT-4. По информации анонимных источников, ознакомленных с данной темой, запуск GPT-5 планируется на середину 2024 года, вероятно, летом.

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OpenAI сотрудничает с внешними организациями для разработки GPT-5 и недавно продемонстрировала живую демонстрацию этой технологии, адаптированной к сценариям использования и специфическим наборам данных предприятия. Генеральный директор не названной компании был впечатлен демонстрацией и заявил, что GPT-5 является исключительно хорошим и даже "существенно лучше" предыдущей технологии чат-ботов.

Следующие версии ChatGPT и GPT-5 будут иметь расширенные дополнительные функции, включая возможность призыва внешних "агентов искусственного интеллекта", разработанных OpenAI, для автономного выполнения определенных задач. Точная дата релиза не была раскрыта источниками. Однако, работа над GPT-5 и другими улучшениями, связанными с ChatGPT, нацелена на летний дебют.

В настоящее время OpenAI проводит обучение новой модели. Затем разработчики должны проверить безопасность модели с помощью своего внутреннего персонала и внешних "красных команд". Бета-тестирование определит дальнейшую необходимость доработок модели и возможную задержку даты выпуска.

Обновленная модель появляется всего через год после выпуска базовой модели GPT-4 Turbo, которая в настоящее время используется в ChatGPT. OpenAI заявляет, что GPT-4 является более надежной, "креативной" и способной обрабатывать более сложные инструкции по сравнению с GPT-3.5. Однако, пользователи жалуются на то, что модель часто становится "ленивой" и отказывается правильно отвечать на их текстовые подсказки.