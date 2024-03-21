Стивен Шерр сделал ставку на закупку электрокаров для проката, но обслуживание автомобилей оказалось на порядок дороже аналогов с ДВС

Стивен Шерр, генеральный директор компании по прокату автомобилей Hertz, уходит со своей должности после крупного убытка в прошлом квартале в размере 348 миллионов долларов. Согласно данным CNN, это самый значительный убыток компании с 2020 года. Основная причина этого снижения прибыли – неудачная стратегия Шерра в отношении электромобилей.

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Среди спорных решений, принятых Шерром, было его обещание закупить 100 000 автомобилей Tesla в 2021 году после процедуры банкротства компании. Он также объявил о намерении приобрести 175 000 электромобилей GM и 65 000 автомобилей Volvo Polestar. В итоге компания приобрела всего 60 000 электромобилей, а затем отказалась от своих планов на производство электромобилей.

Одной из причин провала Шерра в области электромобилей был тот факт, что Tesla неоднократно снижала цены на свои самые популярные модели за последний год, что привело к резкому снижению их стоимости на вторичном рынке. Компания Hertz, имеющая обширный парк автомобилей, столкнулась с проблемами и неудобствами, связанными с использованием и обслуживанием аккумуляторных автомобилей. Часть потребителей все еще предпочитает автомобили с двигателями внутреннего сгорания, и не все регионы имеют удобный доступ к зарядным станциям, что делает использование электромобилей менее привлекательным для аренды, особенно на длительные расстояния.

Кроме того, Шерр обнаружил, что у электромобилей значительно выше стоимость ремонта по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Это привело к дополнительным расходам на техобслуживание, затруднило финансовое положение компании. Таким образом, стало очевидно, что Шерр не справился с вызовами, связанными с электромобилями, и его уход стал неизбежным. Компания Hertz ожидает убытки в размере 245 миллионов долларов из-за амортизации, связанной с продажей 20 000 электромобилей из своего парка.

Хотя электромобили набирают популярность, многие потребители все еще предпочитают автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Также стоит отметить, что даже владеющие электромобилем люди не всегда заинтересованы в его аренде во время путешествий, особенно на большие расстояния. Одной из проблем является ограниченная инфраструктура зарядных станций, которая еще не так распространена, как традиционные заправочные станции.

В связи с этими факторами, а также учитывая проблемы с продажей бывших в употреблении электромобилей из-за их низкой ценности из-за снижения спроса, судьба Шерра была предрешена.