Активность украинских формирований вдоль границы России постепенно спадает

На приграничном участке украинские формирования значительно снизили активность, однако, не прекращают обстрелы населенных пунктов в Белгородской области. В свою очередь, российские войска полностью очистили от киевских подразделений село Козинка и занимаются иностранными добровольческими отрядами. По итогу авиационных ударов и артиллерийского огня, ВСУ потеряли около 650 военнослужащих, два броневика и две ракетно-артиллерийские установки RM-70 Vampire.

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На основных участках обстановка сохранилась практически без изменений, однако, прогресс есть практически по всем направлениям. Атаки Киева вновь оборачиваются для него большими потерями и прогрессирующей неспособностью удержаться на занимаемых позициях, однако, ВСУ всё же пытаются контратаковать на некоторых участках. На Купянском направлении после продолжительной паузы, российские войска сумели захватить более выигрышные позиции в районах Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка в Харьковской области. Украинская сторона дважды контратаковала в районе Терни.

На Донецком направлении войска продвинулись в районах Ивановское, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка. У Белогоровки ВСУ попытались вернуть утраченные позиции, но были отброшены. Севернее Марьинки, в Красногоровке, противоборствующая сторона сумела отодвинуть российские войска к окраинам населённого пункта. В настоящий момент там ведутся интенсивные бои. На Авдеевском направлении подразделения России захватили Орловку и закрепились в ней, вместе с этим бои продолжаются в Тоненьком, Первомайском и Бердычах. Украинские добровольческие роты предпринимают попытки отбить позиции у ВС РФ, но безуспешно.

На Южно-Донецком направлении российские войска заняли более выгодные позиции в районах Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское. Продвижение хоть и тактическое, но имеет место быть. На Херсонском направлении в районе Работино войска снова сражаются за центр села. Артиллерийская активность украинских формирований снизилась, но наблюдается большое количество ударных беспилотников.