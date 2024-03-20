Предположительно, удар произошел в ответ за атаку на Белгород

Согласно местным средствам массовой информации, накануне в Харькове прогремел взрыв, вызванный прилётом российской ракеты. Информацию также подтвердил мэр населённого пункта Игорь Терехов.

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Горожане распространяют сообщения о мощном взрыве и видимом столбе дыма вслед за прилётом. Предположительно использовался авиационный боеприпас. Цель атаки не была официально объявлена. Руководитель Харьковской области Олег Синегубов в свою очередь тоже сообщил о наличии разрушений, вероятнее всего, под ударом оказался один из военных объектов в регионе. Предварительно, удар был нанесён по Харькову ответом на прилёт в Белгороде.

В течение последних недель украинские формирования активизировались в плане обстрелов пограничных российских районов, включая Белгородскую и Курскую области. Города и различные поселки в этих регионах подвергаются артиллерийскому обстрелу, а в Курске была сбита ракета С-200. Также регулярно проводятся атаки с использованием ударных беспилотников самолётного типа.

В ответ на эти действия российские подразделения уже уничтожили РСЗО Vampire, переданную Чехией. Она была обнаружена и поражена в лесу Харьковской области, куда установка перебазировалась после ударов по Белгороду. По данным военного ведомства Российской Федерации, над Белгородом было уничтожено 13 ракет, выпущенных из этой установки.