В Ростех также сообщили, что в скором времени также будет доработана защита техники





Продуктивность самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в работе на закрытых позициях и против пехоты украинских формирований была достаточно высокой, сообщила компания "Ростех".

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Российские подразделения в зоне проведения Спецоперации используют САУ "Мста-С" для нанесения регулярных поражений позициям ВСУ. С помощью усовершенствованной версии автоматизированного комплекса управления наведением и огнем (АСУНО-М), артиллерийская установка способна наносить точечные удары и участвовать в огневых налетах, что особенно важно в контрбатарейной борьбе.

Российские артиллерийские подразделения демонстрируют точные удары по объектам и укреплениям ВСУ, а также бронированной технике и пехоте, работая в круглосуточном режиме. Компания "Ростех" регулярно отправляет эту технику согласно гособоронзаказу.

Ранее было объявлено, что САУ "Мста-С" будет модернизирована с учетом полученного опыта боевого применения. Принято соответствующее решение, и установка будет подвергнута доработкам в основном в области защиты башни. Также будут учтены методы, применяемые украинским военными для поражения самоходок.

В настоящее время защита башни не соответствует полностью требованиям Министерства Обороны. Помимо этого, будут внесен ряд других изменений, но никакой конкретики пока не приводится. 152-миллиметровая артиллерийская установка "Мста-С" имеет программируемый комплекс заряжания. Предельная дальность ведения огня составляет 29 километров. Боекомплект включает 50 снарядов. Техника может разгоняться до 60 км/ч, запас хода - свыше 600 км. Усовершенствованные САУ могут применять осколочно-фугасные, активно-реактивные снаряды-постановщики помех и управляемые боеприпасы "Краснополь", обладающие высокой точностью.