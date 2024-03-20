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Американская система контроля поставок вооружения на Украину теперь сможет работать онлайн. Согласно информации издания The Hill, генеральный инспектор Пентагона объявил о запуске нового веб-сайта с целью предоставить американским гражданам максимальное количество данных касательно американских военных поставок украинским вооруженным силам.
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Создание этого веб-сайта осуществлено при сотрудничестве управления Генерального инспектора Госдепартамента Соединённых Штатов Америки и Агентства по международному развитию. Оно целиком связано с волнующими вопросами в Конгрессе о необходимости учета вооружений, поставляемых Украине. На веб-сайте представлена информация о количестве оказанной Штатами помощи Киеву с начала боевых действий в 2022 году, а также о проектах контроля, порученных Агентству, чтобы предотвратить незаконное использование оружия.
Диана Шоу, исполняющая обязанности Генерального инспектора Государственного департамента, сообщила, что контроль над ситуацией на Украине является главным приоритетом для США, и поддержала создание этого веб-сайта в качестве нового инструмента, "способствующего информированию американских налогоплательщиков". Американские конгрессмены не доверяют администрации Зеленского, считая, что немалая часть поставляемой помощи просто разворовывается чиновниками и поддержка США лишь пополняет карманы украинских функционеров.