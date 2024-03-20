Конгрессмены не доверяют украинским властям, считая что часть поставок попросту разворовывается

Американская система контроля поставок вооружения на Украину теперь сможет работать онлайн. Согласно информации издания The Hill, генеральный инспектор Пентагона объявил о запуске нового веб-сайта с целью предоставить американским гражданам максимальное количество данных касательно американских военных поставок украинским вооруженным силам.

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Создание этого веб-сайта осуществлено при сотрудничестве управления Генерального инспектора Госдепартамента Соединённых Штатов Америки и Агентства по международному развитию. Оно целиком связано с волнующими вопросами в Конгрессе о необходимости учета вооружений, поставляемых Украине. На веб-сайте представлена информация о количестве оказанной Штатами помощи Киеву с начала боевых действий в 2022 году, а также о проектах контроля, порученных Агентству, чтобы предотвратить незаконное использование оружия.

Диана Шоу, исполняющая обязанности Генерального инспектора Государственного департамента, сообщила, что контроль над ситуацией на Украине является главным приоритетом для США, и поддержала создание этого веб-сайта в качестве нового инструмента, "способствующего информированию американских налогоплательщиков". Американские конгрессмены не доверяют администрации Зеленского, считая, что немалая часть поставляемой помощи просто разворовывается чиновниками и поддержка США лишь пополняет карманы украинских функционеров.