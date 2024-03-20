Данная экипировка поможет бойцам быть скрытыми для средств наблюдения противоборствующей стороны

Согласно информации компании HiderX, российские бойцы в зоне проведения Спецоперации получили партию совершенно новых маскировочных "костюмов-невидимок". Эта экипировка может скрыть человека от приборов наблюдения как в дневное так и ночное время. Новейшая разработка имеет отличные камуфлирующие характеристики, основанные на эффективном замутнении и размывании силуэта. Что особенно ценно, это нововведение не сковывает движение военнослужащих и может использоваться как в городских условиях, так и в лесных районах.

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Как отмечается, вес этого камуфляжного костюма составляет примерно 350 грамм, что является весьма удобным, а его компактные размеры позволяют свернутому экземпляру легко поместиться в кармане. Специальное подразделение, задействованное на передовой, уже имеют на вооружении эти невидимки от компании.

"Благодаря новым материалам и улучшенной конструкции, эти костюмы открывают возможность для решения широкого спектра задач. Они эффективно маскируют человека как в темное время суток от приборов, работающих в ИК-диапазоне, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения. Особенностью нашего изделия является текстура, напоминающая древесную кору. Если военнослужащий подойдет к дереву, его будет непросто заметить благодаря новому методу обработки материала и визуальному эффекту. Кроме того, в дневное время суток он будет намного менее заметен на различных типах местности, включая городские пейзажи", - рассказал журналистам представитель компании-разработчика.

Важно отметить, что новинка не только эффективнее имеющихся аналогов для маскировки, но и доступнее по цене. Это прогрессивное достижение в области технологий маскировки существенно улучшит работу российских спецподразделений и повысит их безопасность на поле боя.