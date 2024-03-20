Начало эксплуатации данного спутника является важным шагом для кампании Китая по исследованию Луны

Китай успешно запустил лунный спутник с целью повышения своей конкурентоспособности с Соединёнными Штатами в гонке за лидерством в лунных исследованиях. Согласно информации Национального космического управления Китая, спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2" был запущен в 8:31 утра по пекинскому времени с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на Юге Китая на борту ракеты "Чанчжэн-8".

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Масса спутника составляет 1,2 тонны, и он необходим для обеспечения связи с китайским космическим кораблем "Чанъэ-6", который планируется отправить на обратную сторону Луны в первой половине этого года. В свете того, что обратная сторона Луны никогда не обращена к Земле, "Цюэцяо-2" будет использоваться для передачи сигналов между Луной и Землей. Запуск "Цюэцяо-2" и миссия "Чанъэ-6" представляют собой важные шаги в развитии китайской космической программы.

В 2019 году Китай стал первой и пока единственной страной, высадившейся на обратную сторону Луны, а следующей целью является сбор образцов с Луны и их транспортировка на Землю. Китай и США активно работают над планами по отправке астронавтов на Луну к концу десятилетия. В этом году Китай планирует осуществить рекордное количество космических миссий - 100, что на 40% больше, чем в 2023 году.

Государственный космический подрядчик Китая, China Aerospace Science and Technology Corp., планирует провести почти 70 запусков, остальные миссии будут выполнены китайскими космическими стартапами. В своем докладе на всекитайском собрании народных представителей в начале марта премьер-министр Ли Цян назвал коммерческие космические полеты одной из ключевых развивающихся отраслей.