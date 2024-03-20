Армия продолжает оказывать давление на киевские формирования на различных направлениях

На данный момент инициативы главнокомандующего Вооружённых Сил Украины в попытках отбить у Российской Федерации участки к Западу от Авдеевки и захватить Авдеевский Коксохимический завод оказались неудачными. Понеся потери в две бригады резервов на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, а также потеряв свыше сотни единиц бронированной техники, включая как минимум 4 американских "Абрамса", украинские войска постепенно отступают западнее.

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Введение резервов не позволило вернуть полный контроль над второй линией обороны к Западу от Авдеевки. Более того, на прошлой неделе украинские войска полностью потеряли позиции в Орловке, что прервало транспортную связь на этой линии.

К утру 20 марта украинские формирования потеряли ещё до 300 метров в глубину территории в Бердычах и около 250 метров в Тоненьком. Благодаря этому, российские подразделения прижали украинские формирования к западным окраинам и к каскаду водоёмов.

Атаками формирований из Главного Управления Разведки Украины на Белгородскую и Курскую области украинское командование, под "чутким" западным руководством, пыталось отвлечь российские войска с целью снизить давление к Западу от Авдеевки. Однако, это не привело к желаемому результату, и только в районе Бердычей украинские потери за последнюю неделю составили около 580 безвозвратных.

Эксперты считают, что велика вероятность отхода украинских войск на следующую оборонительную линию-Уманское-Новопрокоповка. И это будет означать потерю примерно 20 квадратных километров территории.