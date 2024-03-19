По словам источника, интенсивная работа российской авиации наносит существенный урон украинской армии

Согласно информации источника из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, за последние месяцы потери украинских формирований выросли на 70 процентов, в сравнении с 2023 годом.

реклама

По словам инсайдера в украинском военном ведомстве, основной причиной таких потерь на передовой, является применение всё более тяжёлых и смертоносных фугасных авиационных бомб Российской Федерацией. Воздушно-Космические Силы попросту стирают с лица земли сооружения и позиции на линии соприкосновения, вместе с находящимися на них защитниками.

Также источник считает, что Киеву "аукнулась" инициатива с применением на поле боя кассетных боеприпасов, которые долгое время не использовались сторонами. Однако, в связи с малым количеством стандартных боеприпасов, украинская сторона раскрыла этот "Ящик Пандоры" и пустила в ход, запрещённые специальной конвенцией, кассетные боеприпасы.

По итогу, российская сторона также сняла ограничения на применение подобного оружия и её арсенал оказался на порядок серьёзнее, что позволяет и по сей день "утюжить" оборонительные позиции ВСУ на всех направлениях. В свою очередь Киев, раскрыв возможность использования кассетных снарядов, уже имеет дефицит боеприпасов и не может обильно использовать артиллерию и авиацию на различных участках.

Также, по словам инсайдера, киевские власти не прислушивались к бывшему главнокомандующему ВСУ Залужному и не возводили свою" линию Суровикина", что также отражается сейчас на катастрофических потерях украинской армии.