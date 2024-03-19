В издании считают, что в условиях боевых действий, данную технику постигнет та же судьба, что и французские AMX-10RC на Украине

Новейший легкий танк M10 Booker, разработанные в Соединённых Штатах Америки был создан с целью усиления американских бронетанковых бригад, но, согласно аналитике издания The National Interest, не способен эффективно показывать себя в современных боевых действиях.

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M10 Booker был создан для поддержки пехотных подразделений в ходе сражений, занимая промежуточную нишу между боевыми машина пехоты и тяжелыми танками. Он имеет 105-миллиметровую пушку и легкую броню. По заявлению Пентагона, эти параметры вполне достаточны для оказания поддержки пехоте в боевых условиях. Кроме того, этот "легкий танк" может перевозиться военно-транспортным самолетом C-17 Globemaster III не требуя разборки. Американские военные считают это большим плюсом, так как это экономит время и даёт возможность отправить танк на боевое задание практически сразу.

При этом, как отмечается в статье, эта "новая игрушка" Пентагона, стоимостью 12 миллионов долларов за единицу, не отвечает запросам современных боевых действий, по аналогии с французскими легкими танками AMX-10RC, поставленными на Украину. После появления данной техники у украинских подразделений, данные колёсные танки не сделали абсолютно ничего на поле боя и достаточно быстро уничтожались. Такая же судьба, скорее всего, ожидает и новейший M10 Booker, так как он отличается от французского AMX-10RC разве что более современным оборудованием.

Журналисты The National Interest считают, что проблема новых образцов техники в том, что они создаются согласно прихоти современных политиков, а не как это было ранее, по жестким требованиям военных.